Bilecik Valisi Kızılkaya muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Kemal Kızılkaya, Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin, İdare ve Denetim Hizmetleri Müdürü Kadri Şentürk, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki muhtarlar, Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, Jandarma Eğitim Komutanlığı Sosyal Tesislerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldığı etkinlikte Kızılkaya, 2015 yılından itibaren 19 Ekimde "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Bugünde bir araya gelerek, genel değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Görev yaptığım yerlerde en yakın mesai arkadaşlarımdan birisi muhtarlarımız olmuştur. Halkın ve vatandaşın duasını almamızda bize yardımcı olan kurumların başında muhtarlarımız geliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin birliğini, bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu sağlama noktasında hep beraber çalışacağız. Muhtarlarımız aynı zamanda seçimle görev başına gelen demokrasinin çekirdeği olarak halkın her zaman yanında yer almıştır. Muhtarlarımızın sorununu çözmek demek halkın, vatandaşın sorunlarını, meselelerini çözmek demek. Halka hizmet edebilmenin şerefini hep birlikte paylaşıyoruz. Hepimiz, Türk milletinin hizmetkarıyız."

Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar'ın konuşmasının ardından 20 yılın üzerinde muhtarlık yapan Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezer ve Hasandere Köyü Muhtarı Erkut Akmanlar'a, gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı plaket verdi.