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Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı

13.10.2021 08:49
Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, İl Özel İdaresi Salonu'ndaki toplantıda, ortak noktalarının Bilecik'e hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunmak olduğunu söyledi.

Muhtarların, halkın, kamu kuruluşları nezdinde irtibatı sağladıklarını ve temsilcileri olduklarını, yapılacak hizmetleri de birlikte yapacaklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Muhtarlık, büyük önem arz eden idari sistemimizde çekirdek diyebileceğimiz anahtar görevi yerine getirmektedir. Biz millete hizmet için varız. Mahallenizde, köyümüzde bir ihtiyaç sahibinin bir işi varsa bunun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Önümüz kış, hava her soğuduğunda, yağmur, kar yağdığında içime bir sıkıntı düşer. İhtiyaç sahibi birisinin evinde kömürü yoksa, damı akıyorsa, kış günü yazlık ayakkabı giyip montsuz geziyorsa diye aklıma gelir. Bundan dolayı bu ilin idarecisi olarak huzursuz olurum. Bu ilin valisi olarak, her şeyden herkesten sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyim. Ancak benim her şeyi bilme imkanım yok. Burada muhtarlarımıza önemli vazife düşüyor. Muhtarlarımız, iyi bir gözlemci olmalıdır. Bilecik'i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilgili müdürler, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı
Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı

Muhtarlık, Bilecik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya, muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika


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