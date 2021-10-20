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Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti

20.10.2021 10:29
Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 10 yıl önce şehit olan Piyade Komando Asteğmen Bilal Özcan'ın ailesini şehadetinin sene-i devriyesinde ziyaret etti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 10 yıl önce şehit olan Piyade Komando Asteğmen Bilal Özcan'ın ailesini şehadetinin sene-i devriyesinde ziyaret etti.

2011 yılında Hakkari Çukurca'da hayatını kaybeden şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Kızılkaya'ya eşi Nurten Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker refakat etti.

Şehidin babası Ali Osman Özcan ve annesi Sadiye Özcan'la görüşen Kızılkaya, "Sizin evladınız bizlerin de evladı, bizler de sizlerin birer evladınız" diyerek aileyi teselli etti.

Ziyaret, şehit Özcan için dua edilmesiyle son buldu.

Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti
Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti

Bilal Özcan, Bilecik, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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