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Bilgehane öğrencilerinden tramvayda kitap sürprizi - Son Dakika

Bilgehane öğrencilerinden tramvayda kitap sürprizi

14.10.2021 13:44
Bilgehane öğrencilerinden tramvayda kitap sürprizi

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehane öğrencileri ve öğretmenleri 15-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Konya Kitap Günleri öncesi tramvaylarda yolculara kitap hediye etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehane öğrencileri ve öğretmenleri Konya Kitap Günleri öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla tramvaylarda kitap dağıtımı yaptı.

Konya Kitap Günleri'nin başlamasına saatler kala okullarına ve işyerlerine gitmek için toplu ulaşımı kullanan Konyalılar, tramvaylarda Bilgehane öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sürpriziyle karşılaştı. Selçuk Üniversitesi-Alaaddin arası sefer yapan tramvaylarda Konya Kitap Günleri'ne katılacak yazarların kitaplarını yolculara hediye eden öğrenciler ve öğretmenler herkesi programa davet etti. Hediye edilen kitapları alan Konyalılar, hediyeler için teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehane öğrencileri daha sonra farkındalık için tramvaylarda kitap okudu.

KONYA KİTAP GÜNLERİ 15 EKİM'DE BAŞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek Konya Kitap Günleri Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konya Kitap Günleri'nde 1 milyon kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500 etkinlik yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi, 24 Ekim, Konya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bilgehane öğrencilerinden tramvayda kitap sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilgehane öğrencilerinden tramvayda kitap sürprizi - Son Dakika
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