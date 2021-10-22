Bilim insanları Vikingler'in Kuzey Amerika'ya geldiği tarihi belirledi - Son Dakika

Nature dergisinde yayımlanan bilimsel bir araştırma, Vikinglerin 1021 yılında Kuzey Amerika'ya yerleştiklerini ortaya koydu.

Kanada, Hollanda ve Almanya'dan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, Vikingler, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden yüzlerce yıl önce Kanada'nın Newfoundland eyaletine geldi.

Newfoundland'da bulunan L'Anse aux Meadows bölgesinde Vikingler tarafından kesilen üç farklı ağaç parçasını analiz eden bilim insanları, Vikinglerin kıtaya geldikleri tarihi belirlemeyi başardı.

Kanada Park Alanları Departmanı'na göre, parçaların bulunduğu L'Anse aux Meadows alanındaki eserler, Avrupa'nın Kuzey Amerika kıtasındaki varlığının bilinen ilk ve tek kanıtı durumunda.

Uzun zamandır bilinen ve UNESCO tarafından da tasdik edilen alana Vikinglerin tam olarak ne zaman geldiğine dair kesin tarih bugüne dek bilinmiyordu.

Araştırmacılar, Vikinglerin gelişini belirlemek için ahşabın üzerinde, radyokarbon tarihleme yöntemini kullandı.

Vikinglerin Newfoundland'a M.S. 1021'de geldiklerini açıklayan bilim insanları, tüm ahşap parçaların, "karakteristik olarak temiz, düşük açılı kesimleri" ile açıkça görülen, metal aletlerle doğranmış olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, Vikinglerin ağaç kesmede kullandıkları araçların, o dönemde bölgedeki yerli topluluklarda mevcut olmadığına dikkati çekti.

Araştırmacılar, makalelerinin M.S. 1021'in "insan göçünün gezegeni çevrelediği, bilinen en erken yıl" olduğunu ve Vikinglerin Kuzey Amerika'ya 1492'de Bahamalar'a giden Kristof Kolomb'dan 471 yıl önce geldiğini kanıtladığını duyurdu.

UNESCO kayıtlarına göre, L'Anse aux Meadows'daki yapılar, Vikingler tarafından Grönland ve İzlanda'da bulunanlarla aynı tarzda inşa edilmiş.

Alanda bulunan diğer eserler, Vikinglerin demir ve ahşap işleme ürünleri ürettiğini de gösteriyor.