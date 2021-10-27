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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

27.10.2021 20:47
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

- Bakan Koca: "Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir.

- Bakan Koca: "Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır."

"Hekimlerin özlük haklarını iyileştirme çalışmamızın kısa zaman zarfında sonuçlanması için gayret ediyorum. Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız. Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz."

"Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

"Daha önce yaptığımız çağrıya rağmen maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdır."

"Yerli aşımız Turkovac'ın seri üretime geçmesi için gönüllülere ihtiyacı var. Hatırlatma dozunun zamanı gelen 18-59 yaş arası sağlıklı vatandaşlarımızı kendi aşımız, kendi gücümüz için gönüllü olmaya davet ediyorum."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar - Son Dakika
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