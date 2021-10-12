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Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor - Son Dakika

Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor

12.10.2021 19:33

Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor Şırnak'ın Cizre ilçesi İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilere verilen robotik eğitimlerle geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor.

Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilere verilen robotik eğitimlerle geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor.

Sibernetiğin ilk kurucusu ve ilk robotun mucidi kabul edilen Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri adına açılan bilim merkezine gelen çocuklar, robotik kodlamayı, bilimsel yöntemleri, kültürel ve manevi değerleri, toplumun tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek bir düzeyde eğitim alıyor. Merkez hakkında bilgi veren İsmail Ebul-iz Bilim Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu, burada geleceğin El Cezerilerini yetiştirdiklerini aktardı. Işıkoğlu, "Bilim ve sanat merkezimiz Cizre'nin tarihinden esinlenerek Cizre İsmail Ebul İz Bilim Sanat Merkezi olarak burada açıldı. Merkezimizde şu anda 30 özel yetenekli öğrencimiz var. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bir kurum bilim sanat merkezleri. Burada öğrenciler kendi yetenek alanlarına uygun resim, müzik ya da genel zihinsel yetenek dediğimiz alanlarda eğitim görebiliyorlar. Tabii eğitimleri okullardakinden farklı olarak burada etkinlik ve proje temelli olarak yapılıyor. Öğrenci hangi yetenek alanında buraya geliyorsa bu yetenek alanına uygun bir şekilde eğitimine alıyor. Öğrencilerimiz ilkokul ikinci sınıftan başlayıp lise son sınıfa kadar burada eğitimlerine devam ediyor" dedi.

"Biz burada öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeye çalışıyoruz"

Bilim merkezinde yapılan eğitimlerde öğrencilerin kendilerini yetiştirmek amacında olduğunu aktaran Murat Işıkoğlu, "Bilim ve sanat merkezlerimizde öğrenci alımı Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yönetmelik çerçevesinde gerçekleşiyor. Farklı zamanlarda bu öğrencilerimizi buraya alıp eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler robotik kodlama, yapay zeka, astronomi, matematik, sosyal tarih gibi hem fen bilimleri hem sosyal bilimler hem de müzik ve resim gibi yetenek alanlarına hitap edebilecek eğitimler veriyoruz. Biz burada öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeye çalışıyoruz. Buradaki en büyük amacımız, öğrencilerimizin kendi yetenek alanı ne ise o alanda kendilerini en iyi şekilde yetiştirilmesidir. En iyi şekilde yetiştirmek için öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik ediyoruz. Sürekli çocuklar burada etkinlikle yaparak yaşayarak ve gözlemleri kendileri uygulayarak bir eğitim alıyorlar. Bu da onların burayı çok sevmesini ve buradaki eğitime çok istekli bir şekilde katılmalarına vesile oluyor" diye konuştu.

"Ulusal yarışmalarda finallere kaldık"

Katıldıkları bilim ve teknoloji yarışmalarında dereceler aldıklarını ifade eden Işıkoğlu, "Çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Örneğin TÜBİTAK, TEKNOFEST, Etwinning başta olmak üzere diğer projelerde de matematikle ilgili fenle ilgili mühendislikle ilgili çok çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Geçen yıl 7 tane proje ile TÜBİTAK bölge finaline kaldık. Burada öğrencilerimiz çok güzel başarılar elde etti. Yine bu yıl TÜBİTAK'ta 6 tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi yapay zeka ile ilgiliydi. Mutlu ev projesiyle o öğrencimiz bölge üçüncüsü oldu. TEKNOFEST'e 10 proje ile başvurup 3 tane projemiz genç Cezeriler takımı ve Cezeri'nin geçmişten geleceğe Cezeri takımlarımız Türkiye finallerine kaldı" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz ataları olan İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin yolunda gitmek istiyor"

Öğrencilerinde geçmişten günümüze gelen İsmail Ebul-İz'e olan bir bağlılık olduğunu belirten Işıkoğlu, "Yani öğrencilerimiz diyor ki bizim dedemiz olan İsmail Ebul-İz dünyada robotiğin, sibernetiğin öncüsü ise biz de onun yolundan giderek çok iyi işler yapabiliriz. Öğrencilerimiz burada uygulamalı olarak mühendislik atölyemizde İsmail Ebul-İz'in eserlerini birebir aynısını yapmaya ya da onun eserlerinde yeni bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Daha önce TEKNOFEST yarışmasına katıldığımız bir projemiz İsmail Ebul-İz'in abdest otomatını günümüz teknolojisi ile yaparak orada çalıştırmışlardı. Bu tür yönlü çalışmalarımız mevcut. Hem öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz hem de gelen misafirlerimizi de burayı gezdirerek İsmail Ebul-İz El Cezeri'yi tanıtmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Ebul-İz El Cezeri Kimdir?

El Cezeri, ilk algoritmayı oluşturan, Sibernetik Robot Biliminin ve Hidro Mekanik bilimini ilk uygulayan, ilk bilgisayarın temelini atan Cizreli Müslüman bir bilim adamı ve dahisidir. İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Müslüman bilim insanı Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin sibernetiğin kurucusu ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul ediliyor. Cizre'den gittiği Diyarbakır'da Artuklu hükümdarlarının sarayında 32 yıl mühendis olarak çalışan El Cezeri'nin robotlar ve çeşitli düzeneklerle ilgili yazdığı kitabın 4 kopyası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, bir kopyası da Süleymaniye Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümünde bulunuyor. El Cezeri yaptığı o zamanki robotik teknolojilerde, sadece su ve mekanik parçalar ile makineler yapmış ve günlük hayata kullanılmıştır. 60'dan fazla makine üretmiş. Özellikle saatler, su makineleri, musluk, kilitler, çocuk oyuncakları gibi o zamanların robotlarını üretmiştir. Avrupa'nın bilim insanlarının bildiği ismiyle Al-Jazari 1136 ile 1206 yılları arasında yaşadı. Türbesi Cizre Hz. Nuh Peygamber Camii avlusundadır.

Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor
Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor
Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor
Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor

Yapay Zeka, Müslüman, Şırnak, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilim merkezinde geleceğin El Cezerileri yetiştiriliyor - Son Dakika


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