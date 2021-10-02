Üye Girişi
Bilim şenliğinde 49 bilim projesi tanıtılıyor - Son Dakika

Bilim şenliğinde 49 bilim projesi tanıtılıyor

02.10.2021 17:33
Bilim şenliğinde 49 bilim projesi tanıtılıyor, System.String[]

Kırşehir'de TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi" doğrultusunda şenlik düzenlendi.

Kırşehir'de TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi" doğrultusunda şenlik düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında düzenlenen şenliğin son gününde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan stantlarda öğrenci ve vatandaşlara bilim projeleri, projelerin amaçları ve katkıları anlatılıyor.

Şenlikte konuşan KAEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban, başta öğrenciler olmak üzere herkesin bilim şenliğini ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi alabileceklerini söyledi.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Özellikle bilime ve bilim insanlarına karşı farkındalık oluşmasını hedefliyoruz. Toplumun her kesimini, anaokulundan ilk, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine ve hatta öğretmenler ile toplumun diğer kesimlerine yönelik bir organizasyon. Bu amaçla 49 bilim projesi etkinliği yapıyoruz. Spordan sanata teknolojiye, birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda etkinliğimizin ilk 2 günü üniversite, son günü ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor."

Binin üzerinde katılımcının bugün etkinliklere katıldığını dile getiren Kurban, "Buraya gelen öğrencilerin en çok robotik kodlama, uzaydaki gözümüz teleskop, doğal sabun yapımı, akıllı evde yaşıyorum, akıl oyunları gibi projeler dikkatini çekiyor. Gelecek yıl için bile bugünden planlarını yapmaya başladık umuyorum önümüzdeki yıl daha kapsamlı birbirinden faklı projelerle bilim şenliğini yeniden yapacağız." diye konuştu.

KAEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güçyetmez de "Akıllı evde yaşıyorum" projesi hakkında bilgi verdi.

Bilim şenliğini ziyaret eden öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar, projeleri inceledi.

Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş, Kırşehir, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilim şenliğinde 49 bilim projesi tanıtılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi 17:25 Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi 70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi 17:12 70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu 16:56 Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi 16:35 Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı 16:01 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu

Son Dakika Haberleri
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
17:25 Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi
17:24 Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi
17:12 70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi
17:10 Dimitrios Pelkas, geçen sezonu mumla aratıyor
16:56 Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
16:55 Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum
16:35 Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi
16:31 Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli
16:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi         
17:24
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor         
16:15
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 17:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim şenliğinde 49 bilim projesi tanıtılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement