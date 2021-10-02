Bilim şenliğinde 49 bilim projesi tanıtılıyor - Son Dakika

Kırşehir'de TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor Projesi" doğrultusunda şenlik düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında düzenlenen şenliğin son gününde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan stantlarda öğrenci ve vatandaşlara bilim projeleri, projelerin amaçları ve katkıları anlatılıyor.

Şenlikte konuşan KAEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban, başta öğrenciler olmak üzere herkesin bilim şenliğini ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi alabileceklerini söyledi.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Özellikle bilime ve bilim insanlarına karşı farkındalık oluşmasını hedefliyoruz. Toplumun her kesimini, anaokulundan ilk, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine ve hatta öğretmenler ile toplumun diğer kesimlerine yönelik bir organizasyon. Bu amaçla 49 bilim projesi etkinliği yapıyoruz. Spordan sanata teknolojiye, birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda etkinliğimizin ilk 2 günü üniversite, son günü ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor."

Binin üzerinde katılımcının bugün etkinliklere katıldığını dile getiren Kurban, "Buraya gelen öğrencilerin en çok robotik kodlama, uzaydaki gözümüz teleskop, doğal sabun yapımı, akıllı evde yaşıyorum, akıl oyunları gibi projeler dikkatini çekiyor. Gelecek yıl için bile bugünden planlarını yapmaya başladık umuyorum önümüzdeki yıl daha kapsamlı birbirinden faklı projelerle bilim şenliğini yeniden yapacağız." diye konuştu.

KAEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güçyetmez de "Akıllı evde yaşıyorum" projesi hakkında bilgi verdi.

Bilim şenliğini ziyaret eden öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar, projeleri inceledi.