Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 98,4'ü Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Bilkent Üniversitesi, öğrencilerinin yüzde 98,4'ünün Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin Kovid-19 aşılanma oranlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, eylül ayında yüz yüze eğitime başlayan Bilkent Üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yüzde 98,4'ü Kovid-19'a karşı aşılarını oldu.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, öğrencilerin güz yarıyılında yüz yüze eğitime devam etmek için kampüse dönmelerinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kovid-19 aşılarının hem bulaşma olasılığını azalttığı hem de hastalık durumunda belirtileri hafiflettiği yönündeki klinik bulgulara dikkati çeken Atalar, "Ekim ayı itibarıyla Bilkent'in 12 bin 500 öğrencisinin sadece 195'i (yüzde 1,6) aşılı değil. Yaklaşık yüzde 99'u aşılı öğrencilerimiz sayesinde dersler, laboratuvarlar, stüdyolarda eğitime yüz yüze devam ediyor, gerekli tüm diğer sağlık önlemlerini de alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilkent çalışanlarının ve öğrencilerinin kampüsteki tüm kapalı ve açık alanlarda maske taktığını da aktaran Atalar, akademik ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra spor etkinliklerinin de iç ve dış mekanlarda sürdüğünü belirtti.