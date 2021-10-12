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BİNALİ YILDIRIM: EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ, GENÇ BEYİNLERDİR - Son Dakika

BİNALİ YILDIRIM: EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ, GENÇ BEYİNLERDİR

12.10.2021 18:58
BİNALİ YILDIRIM: EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ, GENÇ BEYİNLERDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi'nin 2021/2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde öğrencilere seslenerek, "En büyük kaynağımız, genç beyinlerdir.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi'nin 2021/2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde öğrencilere seslenerek, "En büyük kaynağımız, genç beyinlerdir. Sizin gibi genç insanlar, bizim en büyük güvencemiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz ile birlikte Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür Merkezi'nde 2021/2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından öğrencilere hitaben konuşan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genç beyinlere sahip bir ülke olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"En büyük kaynağımız, genç beyinlerdir. Sizin gibi genç insanlar, bizim en büyük güvencemiz. Bu, Avrupa'da da yok Amerika'da da yok. Bunu iyi bilelim. Mukayeseli üstünlükte onlardan öndeyiz. Onların silahları olabilir ama alın teri sahibi genç kuşaklar bizde. Onun için gelecek bizim. Şimdi sizler diyebilirsiniz ki 'Sizden başka kimseyi görmeyecek miyiz?' 90'ları kıyaslayacağınız yöneticileri hatırlamıyorsunuz. 80'leri hiç hatırlamıyorsunuz. Siz internet ile doğdunuz. 20 yaş ve altındakilerden bahsediyorum. Tam da sizin kuşağınızdan bahsediyorum. Siz internet kuşağısınız. Göreve başladığımda bu ülkede geniş bant internet yoktu. Ne vardı? Sabit telefondan hattı çeviriyorsunuz daha çevirme bitmeden hat düşüyordu. Bir de düşerken karın uğultusu gibi ses geliyordu. ADSL dediğimiz olay, hiç yoktu. Şu anda ADSL geniş bant, 80 milyonu buldu. Hepinizin vazgeçilmezi cep telefonunuz gibi cihazlarınız bizim olmazsa olmazlarımız haline geldi. Şimdi laptoplarınız, telefonlarınız olmadığında şaşırırsınız; bir tarafınızı eksik hissedersiniz. Çünkü artık gittikçe bilgi toplumu olayı yerleşti. Buradan söylüyorum; belirli bir yaşın üzerindekiler önümüzdeki birkaç sene sonra günlük yaşamlarını sürdürmede zorlanacaklar. Çünkü her şey 'e'leşiyor. Elektronik ortama dönüyor. Finans hizmetleri, alışverişler, eğitim, devletin verdiği hizmetler; bütün bunlar elektronik ortama dönüyor, onun için yol lazım. Sadece orada gördüğünüz yollarla olmuyor. Onlar trafik için, köprüler, havaalanları, demiryolları onlar fiziki nakliye için ama bilginin, iletişimin ulaşımı için ise akıl yolları lazım. Onlar da hızlı internet fiberdir. Fiber ağlarınız 445 bin kilometreye çıkardık" diye konuştu.

MEMLEKETİNDE YAŞADIĞI ANIYI ANLATTI

2007 yılında memleketi Erzincan ziyaretinden bir anıyı paylaşan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir köye gittim, girişte çeşmenin başında yaşlı bir teyze oturuyor, arkadaşlar dedi ki; teyze bakan geldi, ne istiyorsan iste, ne ihtiyacın varsa ayağına geldi. Teyze baktı yüzüme 'hoş gelmişsin evladım' dedi. 'Hoş bulduk, teyze' dedim. 'Ne isteyeyim, yavrum. Yolumuz yoktu, yaptınız. Elektriğimiz, suyumuz, televizyonumuz var. Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi. 'O ne teyze?' dedim. 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir sen şimdi Messenger'ı da bilmezsin' dedi. Bakın, bana ders verdi. Anladım ki; teyzenin İsviçre'de yaşayan torunu varmış; torunu ile özlem gidermek, görüntülü konuşmak için Erzincan'a gitmek zorunda kalıyormuş. O yüzden, o hizmetin orada verilmesini istiyor. Haklı mı? Haklı. Vatandaşın her türlü ihtiyacını görmek eğer onun adına yetki ve sorumluluk aldıysanız; sizin göreviniz. O görevi de istikrarlı olursanız, yaparsınız. Güven olunca, kaynakları doğru kullanınca yaparsınız."

Yıldırım, Kars İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere salondan ayrıldı.

Kafkas Üniversitesi, Binali Yıldırım, Açılış Töreni, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNALİ YILDIRIM: EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ, GENÇ BEYİNLERDİR - Son Dakika


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