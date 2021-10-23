BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA ZİYARETLERDE BULUNDU - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılanan Binali Yıldırım ilk olarak restorasyon çalışmaları tamamlanan Selçuklu eseri Gök Medrese'yi ziyaret etti. Yıldırım burada Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan eserin durumuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Ulu Cami'de cuma namazını kılan Yıldırım çıkışta Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Salih Ayhan tarafından karşılanan Yıldırım, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Yıldırım'a burada Sivas bıçağı hediye edildi.

Daha sonra belediyeyi ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgiler aldı. Burada Yıldırım'a ismi yazılı bir Sivasspor forması, Sivas bıçağı ile üzerinde "Bir post, bir dost yeter bana" yazılı tiftik keçisi postu hediye edildi. Belediyenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine geçen Yıldırım, kendi ismini taşıyan öğrenci yurdunu ziyaret etti.