Bingöl'de 12 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2009 yılından itibaren aranan şüpheli şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2009 yılından itibaren aranan şahıs, 7 Ekim 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL