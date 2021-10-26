Bingöl'de 148 eve yüzde 80 hibeli güneş enerjisi sistemi kuruldu - Son Dakika

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yüzde 80 hibeyle kentteki 148 eve güneş enerjisi sisteminin kurulumu sağlandı.

Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, yaptığı yazılı açıklamada, merkeze bağlı Yolçatı, Kuruca, Dikme, Direkli ve Emtağ köylerindeki 148 hanedeki güneş enerjisi kurulumunun tamamlandığını belirtti.

Börü, "Güneş enerjileri, doğal enerji ile suların ısınmasını sağlayıp herhangi bir ısınma gideri söz konusu olmamaktadır. Güneş enerjisi sistemi ile ormanlarımıza olan tahribatın azaltılması ve vatandaşlarımızın yıl içerisindeki sıcak su ihtiyacının giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca köylerdeki sağlıklı ortamın artmasına, sağlık koşullarının iyileşmesine dolayısıyla sosyal yaşam kalitesinin yükselmesine faydalı olmaktadır." ifadelerini kullandı.