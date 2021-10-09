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Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

09.10.2021 13:53
Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Bingöl, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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