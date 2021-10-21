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Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

21.10.2021 00:00
Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karayolları 84. Şube Şefliği yakınındaki trafik ışıklarında bekleyen iki araca çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan otomobilin araçlara çarptığı anlar, özel halk otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin trafik ışıklarına süratle gelmesi yer alıyor.

Otomobil, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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