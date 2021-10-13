Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Olay, Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arabasını çalıştırmak isteyen sürücü, motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi kurtarmaya çalışan duyarlı sürücü, kediyi olduğu yerden kurtaramayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından aracın motor kısmına giren kediyi kurtararak yaşam alanına geri bıraktı.