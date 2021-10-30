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Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

30.10.2021 15:21
Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bingöl merkezde bir okulun çatısında onarım yapan işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Bingöl merkezde bir okulun çatısında onarım yapan işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Selahaddin-i Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu A. İ. (22), okulun çatısını onardığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumun ağır olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Bingöl, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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