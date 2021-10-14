Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019'dan bu yana Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunan şüphelinin Karlıova ilçesi kırsalında olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.