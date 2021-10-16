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Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi

16.10.2021 19:54

Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 4 milyon 500 bin TL piyasa değerinde 11 kilo Metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 4 milyon 500 bin TL piyasa değerinde 11 kilo Metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 15 Ekim 2021 tarihinde Bingöl İli Merkez İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda iki ayrı araç durdurulmuş olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden İmla, Ezber ve Unsur isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin de katılımıyla araçlar içerisinde yapılan aramada toplam 11 kilogram 60 gram metamfetamin, 10 kilo 572 gram kubar esrar, 582 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi

Türk Lirası, Uyuşturucu, Bingöl, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de piyasa değeri 4 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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