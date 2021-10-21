Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'ün Sağgöze, Diyarbakır'ın Lice ve Muş'un Şenyayla kırsalında başlatılan sonbahar- kış operasyonlarına; 13 taburdan 2 bin 520 kişilik personel katılıyor. Operasyonlar kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, Genç kırsalında arazi araması gerçekleştirildi. PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Kaynak: DHA
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