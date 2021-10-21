Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu - Son Dakika

Sığınaklar ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Operasyonda, 2 sığınak bulan ekipler, 7 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-4 operasyonu kapsamında Genç ilçesi kırsalında arazi araması yapıldı.

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