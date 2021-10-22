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Bingöl'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi - Son Dakika

Bingöl'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

22.10.2021 00:57
Bingöl'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 2 adet sığınak ve içindeki malzemeler imha edildi.

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 2 adet sığınak ve içindeki malzemeler imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 20 Ekim 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren-4 Operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınakta 7 adet tüp ve malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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