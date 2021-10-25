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Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti - Son Dakika

Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti

25.10.2021 10:56

Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti Sivas'ta göç yolunda olan binlerce sığırcık kuşunun havadaki dansı ilginç görüntüler oluşturdu Sivas'ta göç yolunda olan binlerce sığırcık kuşunun havadaki dansı ilginç görüntüler oluşturdu.

Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti

Sivas'ta göç yolunda olan binlerce sığırcık kuşunun havadaki dansı ilginç görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta göç yolunda olan binlerce sığırcık kuşunun havadaki dansı ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun göçü eşsiz görüntülere sahne oldu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla göç yolunda olan kuşlar, yulaf tarlasında konakladı. Burada karınlarını doyuran sığırcık kuşları daha sonra çıkardıkları çığlık sesleri eşliğinde havada dans etti. Yaşanan ilginç dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti - Son Dakika
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