BİR ASRIN ARDINDAN? SERGİSİ AÇILIYOR; İSTİKLAL MADALYALARI BİR ARAYA GETİRİLDİ - Son Dakika

? Cephelerde Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Anadolu'nun isimsiz kahramanlarına da özel yer verilen 'Bir Asrın Ardından/ Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer'i 28 Ekim'de ziyarete açılıyor. 250'yi aşkın İstiklal Madalyası'nın da bir arada sunulduğu sergi, ücretsiz gezilebilecek.

Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisi 'Bir Asrın Ardından/ Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer'i 28 Ekim'de ziyarete açılıyor. Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ve sergi danışmanları Prof. Dr. Mesut Uyar ile Dr. Selim Erdoğan'ın katılımıyla basın mensupları için bir ön gösterim düzenlendi.

SERGİDE BİNDEN FAZLA PARÇA VAR

Cephelerde Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Anadolu'nun isimsiz kahramanlarına da özel yer ayrılan sergi, farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerle bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkanı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, binden fazla parçadan oluşuyor.

İSTİKLAL MADALYALARI İÇİN ÖZEL BİR BÖLÜM AYRILDI

Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümüne yaklaşırken Kurtuluş Savaşı cephelerine daha yakından bakan sergi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanları da anılıyor. Aileler, koleksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç verilen 250'yi aşkın madalyanın yanı sıra pek çok yadigar, müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç verilen madalyalar arasında İsmet İnönü ile İş Bankası'nın Kurucu Genel Müdürü Celal Bayar'ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor.

Sergiye ilişkin bilgi veren İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, 'Sergimiz yarın ziyaretçilere açılacak. Sergi, 1918 yılında itilaf donanmasının İstanbul'a gelmesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'geldikleri gibi giderler' sözünden başlayıp, 1922'deki ateşkes anlaşmasına kadar olan dönemi kapsıyor. O dönemdeki savaşları, bu savaşlardaki esas kahramanlıkları gösteren Anadolu halkını farklı bakış açılarıyla anlatıyor. Ateşkesin 100'üncü yılına doğru giderken ülkenin kuruluşunda büyük fedakarlıklar gösteren kahramanlarımızı yeniden anmamızı sağlayan bir sergi? dedi.

SERGİ 2022'NİN SONUNA KADAR AÇIK

Serginin 2022 yılının sonuna kadar açık kalmasını hedeflediklerini belirten Sözen, 'Yoğun bir ilgi olursa süresini uzatabiliriz. İstiklal sergimiz bugüne kadar 1 milyona yakın ziyaretçi aldı, hala daha İzmir ve Ankara'da açık, bu serginin de insanlarda özel bir duygu bırakacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ziyaretçi trafiğinin yoğun olacağını tahmin ediyoruz' diye konuştu.

KAHRAMANLARIN İSTİKLAL MADALYALARI BİR ARAYA GETİRİLDİ

Sözen, 'Böyle bir sergi açıp, savaşın kahramanlarını anmamak olmaz diye düşündük. 1 ay kadar önce elinde aile büyüğünün, tanıdığının İstiklal madalyası olan kişilere bu madalyaları bize ödünç vermeleri için bir çağrıda bulunduk. Bunlar çok özel kahramanlar, her şeylerini feda eden insanlar silah arkadaşlarını 100 yıl sonra bir araya getirmeyi amaçladık. Şu anda her biri burada, bu salonda yan yanalar. Çağrımızdan sonra 250 tane İstiklal madalyası getirildi. Hala daha müzeye ödünç vermek isteyen kişiler var. Umarım kahramanları layık oldukları şekilde anmayı başarırız' ifadelerini kullandı.

Müzeye gelip de ilk andan itibaren etkilenmemenin mümkün olmadığını söyleyen Sözen, 'Çocukluğumuzda öğrendiğiniz birçok şey farklı boyutlarıyla, hiç bilmediğimiz fotoğraflarla, ilk kez gördüğümüz anlatımlarla karşımıza çıkıyor. Burada bir süre vakit geçirince insan 100 yıl öncesine o günlere gidiyor. İnsanlar buradan milli mücadelenin duygusuyla ayrılacak' dedi.

MÜZEYE BAĞIŞLANAN MADALYALAR

İstiklal Sergisi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi, babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamıştı. Daha sonra Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden; ayrıca Türkiye İş Bankası'nda 20 yılı aşkın süre görev yapan Osman Nuri Oral'ın torunu Rengin Karan da dedesinin İstiklal Madalyası'nı müzeye bağışlamıştı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla, 'Bir Asrın Ardından' sergisinin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.

4 MADALYA DA KALICI OLARAK EMANET EDİLDİ

Yapılan çağrı sonucunda müzeye, ülkemizin dört bir yanından ödünç verilen 251 adet İstiklal Madalyası'nın yanı sıra orijinal madalya beratları, fotoğraflar, kimlik kartları, anı defterleri ve kılıç, kama gibi muharebe eşyaları da sergilenmek üzere teslim edildi. Sergi hazırlık sürecinde madalya sahiplerinden Özden Engin dedesinden, Muammer Eryılmaz ise babasından kendisine miras kalan İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamaya karar verdi. Türkiye İş Bankası Müzesi'ne 4 madalya da kalıcı olarak emanet edildi.

Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan sergi, 28 Ekim'den itibaren bir yıl boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 28-30 Ekim tarihlerine özel olarak ziyaret saatleri 19.30'a kadar uzatıldı.