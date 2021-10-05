Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı - Son Dakika

Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı

-Yeni doğan kanguruyu ilk kez gören bakıcıları emeklerinin karşılığını mutlulukla aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal yaşam parkında yeni doğum yapan cüce kangurunun yavrusu, ilk kez kesesinden çıkarak etrafı izlemeye çıkınca bakıcılarını mutlu etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, yeni anne olma sevinci yaşayan Valabi(cüce) kanguru ile hayvan nüfusunu arttırdı. Ormanya içerisindeki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde bulunan cüce kangurular alanında yeni bir yavru Dünya'ya geldi. Doğar doğmaz annesinin kesesi içerisine girerek beslenmeye başlayan yavru kanguru, kesesinden başını dışarıya çıkarıp etrafı incelemeye başlayınca ilk kez bakıcılarına poz verdi. Uzun süre yavru kanguruyu görmek için mücadele eden Ormanya çalışanları, keseden çıkan yavruyu görünce mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Bu haberi paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz"

Yeni doğan yavru ile çok mutlu olduklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Bu hafta içerisinde 3 tane yavrumuz oldu. Bunlardan biri Valabi kanguru, bir tanesi lama, bir tanesi de oklu kirpiydi. Çok sevindirdi bu haber açıkçası bizi. Bu haberi paylaşmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Hayvanlarımız bizim için ailenin bir parçası gibi"

Yeni doğan yavru için internet üzerinden isim arayışına gireceklerini dile getiren, "Çocuk hayvanat bahçesi bölümünde yaşayan hayvanlarımız bizim için ailenin bir parçası gibi. Bizim ailemizin birer üyesi gibi. Bakıcıları, veteriner hekimlerimiz, biyologlarımız, hayvanat bahçesinde çalışan bakıcı arkadaşlarımız, Ormanya'da çalışan arkadaşlarımız bu habere çok sevindik. Yakın zamanda bunlarla ilgili isim arayışına da gireceğiz. Bunun için vatandaşlarımızdan öneriler de alacağız, hayvanlarımıza verilecek isimler için. Sağlıklı bir ömür yaşamalarını arzu ediyoruz. Burada onları en konforlu, refah seviyesi yüksek yaşam standardını sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.