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"Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi - Son Dakika

"Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi

19.10.2021 11:00

Adıyaman Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, 2 yıl önce başlattığı "Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle evliliğe hazırlanan 75 kızın çeyizini dizdi.

Adıyaman Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, 2 yıl önce başlattığı "Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle evliliğe hazırlanan 75 kızın çeyizini dizdi.

İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursunda görevli Nazlı Pektaş Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle kentte maddi durumu yeterli olmayan düğün yapacak genç kızlarla görüşüp gençlere umut oluyor.

Nazlı Pektaş Yıldırım, AA muhabirine, maddi durumu iyi olmadığı için düğün yaparken sıkıntı yaşayan gençleri görünce çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda 2019 yılında "Bir Parça da Senden Olsun" projesini hayata geçirdiğini anlatan Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle genç kızların çeyizlerini hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Yıldırım, 2 yıl içerisinde 75 genç kızın çeyizini hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hayırseverlerimiz ve kursa gelen kadınlarımız, sağ olsunlar bizlere destek veriyorlar. Hayırseverlerin desteklerinin yanı sıra ev kadınlarımız da kendi işlediği lifleri, kullanmadıkları küçük el aletlerini toplayıp kızlarımız için hazırlıyoruz. Bu hafta Büşra gelinimizin çeyizini diziyoruz. Büşra bizim 75. gelinimiz olacak. Bundan sonra da aynı hız ve aşkla devam edeceğiz."

Çalışmalar kapsamında çeyizi hazırlanacak kızın ilk önce ihtiyaçlarını listelediklerini aktaran Yıldırım, "Kızlarımla beraber çarşı pazar demeden gidiyoruz ve kendilerinin ihtiyaçlarını liste halinde alıp kursumuzda çeyiz diziyoruz. Allah hayrı yapan hayırseverlerimizden, bize katkı sunan herkesten razı olsun." diye konuştu.

Gelinler de hayırseverler de duacı

Gelinlerden Şeyda Gül Aslan, çeyiz hazırlığı için Nazlı Yıldırım ile iletişime geçtiğini söyledi.

Alışveriş için birlikte mağazaya geldiklerini kaydeden Aslan, "Çeyizimde bazı eksiklikler vardı, ben de hocamla iletişime geçtim. Allah razı olsun, bana yardımcı oldu. Burada eksikliklerimi tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Hayırseverlerden Gülizar Keleş de projeye imkanları dahilinde katkı sunmak istediğini bildirerek, "Allah razı olsun tüm hayırseverlerden ve hocamızdan. Kızların çeyizleri tamamlanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Yüzleri güldürüyor"

İl Müftüsü Mehmet Taşçı da Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü olarak vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Nazlı hocanın projesiyle insanların yüzünün güldürüldüğünü belirten Taşçı, şöyle devam etti:

"Ecdadımız genç kızların çeyizlerini hazırlamak için vakıflar kurmuşlar, hocamız da ecdadımızın bir mirasçısı gibi 2 yıl içerisinde 75 evlenme adayı genç kızımızın çeyiz ihtiyaçlarını tedarik etmiş ve yerine ulaştırmıştır. Onların bir nebze de olsa sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olmuştur. Hocamızın projeleri takdire şayan, kendisine yaptığı hayırlar ve hayra köprü görevi gördüğü için teşekkür ederim."

Bir Parça da Senden Olsun projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi
Bir Parça da Senden Olsun projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi
Bir Parça da Senden Olsun projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi
Bir Parça da Senden Olsun projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi
Bir Parça da Senden Olsun projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi

Nazlı Pektaş, Adıyaman, Mevla, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Parça da Senden Olsun' projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle 75 genç kızın çeyizini dizdi - Son Dakika
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