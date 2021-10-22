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Bir sabah ansızın Başkan gelebilir! - Son Dakika

Bir sabah ansızın Başkan gelebilir!

22.10.2021 08:52
Bir sabah ansızın Başkan gelebilir!

'Mobil Başkan' unvanıyla, kentin dört bir yanını adeta karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent genelindeki merkez ve kırsal mahallelere habersizce yaptığı ziyaretlerde, belediye adına incelemelerde bulunuyor.

Hem inceleme yapıyor hem de insanları spora teşvik ediyor

Sabah saatleri ve gece gerçekleşen ziyaretlerde, makam aracı olmadan tek başına incelemeye çıkan Başkan Özkan, bir yandan yürüyüş yapıp insanları spora teşvik ediyor, diğer yandan da sokakları geziyor. Kırsal mahallelerde önce mahalleleri karış karış gezen Özkan, sonrasında kıraathaneye uğrayarak, mahalle sakinleri ile istişarelerde bulunuyor.

Özkan ile karşılaşan mahalle sakinleri de görüş ve önerilerini birebir söyleme ve yerinde anlatma imkanı buluyor.

Habersizce yapılıyor

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, merkez ve 64 kırsal mahallede gerçekleştirdiği ziyaretler, mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Habersizce ve programsız olarak yaptığı incelemelerde Başkan Özkan, belediye hizmetleri ile çeşitli sorun ve önerileri bizzat inceleme fırsatı buluyor.

Başkan Ali Özkan, bu ziyaretler sayesinde vatandaşların mahalle veya sokaklarıyla ilgili sorunları birebir ve yerinde göstererek anlatma imkanı bulduğunu belirtti.

Vatandaş memnun

Özkan yaptığı açıklamada, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde, öncesinde kimseye haber vermeden, spontane olarak gidiyor ve incelemelerde bulunuyorum. Bu ziyaretlerde hem belediye hizmetlerini hem de vatandaşın sorun, şikayet ve önerilerini yerinde gözlemliyorum. Gözümüze çarpan bir şey var mı diyerek, eksikliler nedir onlara bakıyorum. Sonrasında da vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Haberi olunca muhtarlarımız ve köy temsilcileri de aramıza katılıyor. Vatandaşlarımız da bu işten çok memnun. Habersiz bir şekilde bizleri karşılarında görünce mutlu oluyorlar, taleplerini ilk ağızdan dile getiriyorlar. Sonrasında eksiklikleri hep beraber konuşup, tespit edip, ilgili birimlere veriyoruz" dedi.

Bir sabah ansızın Başkan gelebilir!

Ali Özkan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bir sabah ansızın Başkan gelebilir! - Son Dakika


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