Twitch yayıncısı Gavin "Silky White" Hall, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı - Son Dakika
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Twitch yayıncısı Gavin "Silky White" Hall, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı

05.10.2021 15:49

Twitch platformunda canlı yayın yapan Gavin "Silky White" Hall, sarhoş üvey babasıyla sözlü tartışma yaşadı. Üvey babası tarafından bir işi olmamakla suçlanan Gavin "Silky White" Hall, "Evet işim var, insanlar bunu izliyor bu benim işim" diyerek tepki gösterdi. Twitch yayıncısı, üvey babası tarafından saldırıya uğradı.

Twitch'te yaşanan olayın geçen sene Temmuz ayında gerçekleştiği belirlendi. Paylaşılan video sosyal medyada tekrardan gündeme geldi. Canlı yayın sırasında gerçekleşenler platformun Hizmet Şartları'nı bozmamak için Twitch'ten silindi, ancak yaşanan tartışma internette farklı platformlara yüklendi ve o zamandan beri Reddit ve diğer sosyal medyalarda paylaşıldı.

Twitch yayıncısı, üvey babası tarafından bir işi olmamakla suçlandıktan sonra, Gavin "Silky White" Hall, "Evet işim var, insanlar bunu izliyor bu benim işim" dedi.

Twitch yayıncısı Gavin 'Silky White' Hall, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı

"EKRANIN ÖNÜNDE NE İSTERSEM ONU YAPARIM"

Silky, sarhoş üvey babasına "Evet, öyleyim, bu yeşil ekranın önünde ne istersem onu yaparım, evet böyle oluyor" diye cevap verdi. Ardından ise "Sana para ödüyoruz ve işler böyle yürüyor, sen de sarhoşsun, kapa çeneni." Şeklinde ekledi.

Üvey babasına birden fazla kez odasını terk edip yukarı çıkmasını söyledikten sonra, üvey babası, Silky'yi sandalyesiyle beraber ileri itti, ardından Silky, üvey babasının üstüne gitti ve kameranın görmediği kısımda kavga ettiler.

"AİLEMDEKİ GURUR KAYBOLDU"

Silky, canlı yayında dövüştükten sonra Twitch'in Hizmet Şartları'nı ihlal ettiği için iki haftalık uzaklaştırılmadan önce yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"İyiyim!!!... Ailemdeki gurur da kayboldu. Beni bu şekilde bulan herkes için üzgünüm! Sadece sizinle yayın yapmak ve eğlenmek istiyordum ama bazen bu çok zor… Hepinize teşekkürler!"

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Silky White'ın annesinin de ekrandan polislerin yolda olduğunu ve üvey babasının hem sarhoş olduğunu hem de kavgayı engellediğini doğruladı. Polis geldikten sonra herhangi bir suçlamada bulunup bulunmadığı belli değil.

Bir Twitch yayıncısı, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı
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Son Dakika Gamegar Twitch yayıncısı Gavin 'Silky White' Hall, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch yayıncısı Gavin "Silky White" Hall, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı - Son Dakika
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