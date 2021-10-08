Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika

YENİDEN görülmeye başlanan Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala Can Dündar 'ın da olduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davanın birleştirilmesi sonrasındaki ilk duruşma başladı. Sanık avukatları, birleştirme kararına karşı itirazda bulundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve avukat sayısının fazlalığı göz önüne alınarak büyük salonda yapıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Cem Yakışkan'ın da bulunduğu tutuksuz 20 sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SANIK AVUKATLARINDAN BİRLEŞTİRMEYE İTİRAZMahkeme Başkanı, celse arasında dosyaların birleştirildiğini belirtti. Söz alan sanık avukatları birleştirme kararına karşı itirazlarda bulundu. Sanık avukatlarından Ömer Kavili, "Bu dava yargılama değil, siyasi bir linç davasıdır. Yargı kültürüne sahip çıkmanızı bekliyorum. Birleştirmeyi yapan hakim, kaçak hakimdir. Geldi darbeyi vurdu kaçtı gitti. Bu birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etmenizi bekliyorum. Birleştirme kararının kaldırılmasını talep ederim" dedi. Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen de "birleştirmenin savunma dışlanarak yapıldığını, 3 dosyanın hukuki irtibat olmadığı halde, algı yaratılarak birleştirildiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini" vurguladı. Şen, "Bizim temsil ettiğimiz insanları alet edemezsiniz. Bu insanlar beraat etmişlerdir. 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nin muvafakat talebinin, siz olmadığınız dönemde yine 30 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından adli tatilde sizin yerinize geçerek verdiği muvafakat kabulünün hiçbir geçerliliği yoktur" dedi.

- İstanbul