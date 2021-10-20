Birlikte yaşadığı kadın ve babasını öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Aynur Arslan (34) ile babası Hacı Arslan'ı (52) av tüfeğiyle öldüren tutuk sanık Halim Çakırtaş (43), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Haziran 2020'de Siverek'e bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halim Çakırtaş ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aynur Arslan arasında tartışma çıktı. Arslan, evi terk edip babasını yanına yerleşti. Hacı Arslan'ın evine giden Halim Çakırtaş, Aynur Arslan'ı geri götürmek istedi. Aynur Arslan gitmek istemeyince aracından av tüfeğini alıp gelen Çakırtaş, onu ve babasını öldürüp akrabaları 5 yaşındaki F. A.'yı da yaraladı.

Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Halim Çakırtaş hakkında açılan davanın 6'ncı ve aynı zamanda karar duruşması, Siverek 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.'TASARLAYARAK KATLİAM YAPMADIM'

Duruşmaya Arslan ailesinin avukatları ve davaya müdahil olan Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar katılırken, Çakırtaş, tutuklu bulunduğu Siverek Kapalı Cezaevi'nden getirildi. Duruşmada söz alan Çakırtaş, pişman olduğunu belirterek tasarlayarak katliam yapmadığını, kendisini savunduğunu söyledi. Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Çakırtaş'ın tutukluluk halinin devamına, 'kasten öldürmek ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.