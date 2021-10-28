Üye Girişi
KIZININ KATİLİNİN FOTOĞRAFI OLAN TİŞÖRTLE DURUŞMAYA GELDİ - Son Dakika

KIZININ KATİLİNİN FOTOĞRAFI OLAN TİŞÖRTLE DURUŞMAYA GELDİ

28.10.2021 11:52
KIZININ KATİLİNİN FOTOĞRAFI OLAN TİŞÖRTLE DURUŞMAYA GELDİ

AVCILAR'da 2 yıl önce birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (41) tarafından öldürülen Seda Kurt'un(41) annesi Bedia Akar, sanığın aradan geçen 2 yılda yakalanmamasına tepki göstermek için, duruşmaya üzerinde kızının ve sanık Akar'ın fotoğrafları ile mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi.

AVCILAR'da 2 yıl önce birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (41) tarafından öldürülen Seda Kurt'un(41) annesi Bedia Akar, sanığın aradan geçen 2 yılda yakalanmamasına tepki göstermek için, duruşmaya üzerinde kızının ve sanık Akar'ın fotoğrafları ile mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi. Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Akar, "Katil ortada yok bu buhar olup da uçtu mu? Katil benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın" dedi.

Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya öldürülen Kurt'un annesi Bedia Akar ve avukatları katıldı.

Firari Akkaş'ın gıyabında yapılan duruşma sanığın yakalanması infaz edilemediğinden ertelendi. Anne Bedia Akar, duruşmaya üzerinde kızı ve sanığın fotoğrafları ile kızının mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi.

"BENİM ÇOCUĞUMU 2 YAŞINDAKİ YAVRUSUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA PARÇA PARÇA ETTİ"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Akar, "Bu 5'inci duruşma katil hala yok, Seda burada katil nerede? 1 hafta sonra 2 yıl bitiyor, 3'üncü yıldan gün alıyoruz. Katil kadar katili saklayanlar, yardım ve yataklık edenler, bilip de ihbar etmeyenler de suçludur. Hepsinden de davacıyım. Kadın cinayetlerine son. Katil ortada yok bu buhar olup da uçtu mu? 2 yaşında annesiz, babasız kalmış bir çocuk nasılsa benim torunumda öyle. Psikolog, psikiyatrist, pedagog dolaştırıyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Katilin yakalanmasını ve en ağır şekilde, emsal dava teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yakalanması yetmiyor. Bana takım elbise giyip, kravat takıp önüne bakarak duygu sömürüsü yapıp indirim almasın. Benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın" dedi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019'da Seda Kurt'un birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş tarafından bıçaklanarak yaralanması sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi. Maktul Kurt'un oğlundan alınan beyanında ise gece evde uyduğu sırada bir bağırışma sesi duyduğunu, annesinin odasına girdiğinde sanığın annesine bıçakla vurduğunu, sanığın elinde bıçak olduğu için engel olamadığını ve sonrasında sanığın evden çıkarak gittiğini söyledi. Sanık Akkaş'ın birlikte yaşadığı maktulle ikametgahında tartışma yaşadığı, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak, ölümüne neden olduğu ve sanığın firari olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Ercan Akkaş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Görüntü dökümü: -----------------Bedia Akar detay

Bedia Akar Röp.


Mahkeme, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZININ KATİLİNİN FOTOĞRAFI OLAN TİŞÖRTLE DURUŞMAYA GELDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:09 "Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı 09:34 BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: KIZININ KATİLİNİN FOTOĞRAFI OLAN TİŞÖRTLE DURUŞMAYA GELDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement