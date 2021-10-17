Bisiklet süren çocuğa otomobil böyle çarptı - Son Dakika

Bisiklet süren çocuğa otomobil böyle çarptı

Hemşire olan sürücü araçtan inerek çocuğa müdahale etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, hemşire olan sürücü araçtan inerek müdahale etti.

Olay dün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda yola çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletten düştü. Hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun ailesinin isteği ile çocuğun hastaneye götürülmediği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.