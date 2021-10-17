Son dakika gündem: BİSİKLET SÜRERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YASİR, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

5 liralık kazı kazandan 200 lira çıktığını sandı! Satıcının uyarısıyla dünyalar onun oldu

KAYSERİ'de yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na (11) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 100 metre sürüklenen Karaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki Endürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan anne ve babasının yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na, T.Ç.'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karaoğlu, yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Karaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı gören anne ve baba sinir krizi geçirdi. Karaoğlu'nun cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.Ç. gözaltına alındı.