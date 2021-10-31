Bisiklet yolları için teşvik geliyor - Son Dakika

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, trafik sıkışıklığına bağlı zaman kaybı, çevre kirliliği ve gürültü kirliliğinin asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik önemli planlanlamalar yapıldı.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek için ise finansal destek mekanizmaları uygulanacak.

Planlamaya göre şehir merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktalarıyla alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak.

Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki şehir içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği sağlanacak.

1700 kilometre uzunluğundaki Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı yayınlanacak.

Belediyelerden gelecek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları yapılması için de destek verilecek. Taleplere göre bisiklet paylaşım projeleri de hayata geçirilecek.