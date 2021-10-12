Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, kadınlara yönelik kursları ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediyenin kadınlara yönelik açtığı kursları ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemalletin Duman ile Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezi'ne giden Tanğlay, eğitmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerle de sohbet eden Tanğlay, belediye bünyesinde açılan kurslarda kadınların birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardığını belirtti.

Halı dokuma, folklorik bebek yapımı, doğal taş işlemeciliği ve bağlama gibi 40 kurs açtıklarını bildiren Tanğlay, şunları kaydetti:

"Halı kursundaki 12 kursiyerimiz, özellikle tarihi ve yöresel motifleri canlandırıyor. Amacımız bu kültürel zenginliğimizi unutulmadan gelecek nesillere aktarmak. Kadınlarımız el emeği göz nuru eserler meydana getiriyor. Bu geleneksel kültürel değerlerimizden biri. Onun için bu kursu belediyemiz bünyesinde açtık. Kursiyerlerimiz burada halı dokumayı daha da geliştirecek. Bu güzel zenginliği koruyarak nesilden nesile aktaracağız. Şehrimizde insanları daha da nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu yolla da istihdamı artırmak amacındayız. Hocalarımız kursiyerlerimizle yakından ilgileniyor. Böylelikle kurslarımızın şehrimizde bir hareket doğuracağına, kadınlarımızın özellikle üretici hale gelme yönünde önemli katkılar vereceğine inanıyorum."