Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Tarihi Başhan Hanı'nda düzenlenen programda konuşan Tanğlay, Bitlis gibi kadim bir şehirde yerel yöneticilik yapmanın ayrıcalıklı ve büyük bir şeref olduğunu belirtti.

Yerel yöneticiliğin bir insana bahşedilmiş en büyük görevlerden olduğunu ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şehirde hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve anlam katmak, yaşam kalitelerini artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Fiziki mekanlar inşa ederek, yollarını, kanalizasyonları ve diğer fiziki mekanları yaparak bunları sağlamaya çalışıyoruz. Hepsinden önemlisi bu şehrin sahip olduğu değerleri hep birlikte yarınlara taşımaya çalışıyoruz. Bu manada hepinizi tebrik ediyoruz. Yaşadığınız şehrin ve mahallenin sorumluluğunu almış insanlarsınız. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Muhtarlar da desteklerinden dolayı Tanğlay'a teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran, AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır ve mahalle muhtarları katıldı.