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BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ - Son Dakika

BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

05.10.2021 09:48

BİTLİS'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla özenle toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla özenle toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarına renk katıyor.

İlçeye bağlı Akşar köyünün Kılavuz mezrasında çiftçilerin ilkbahardan bu yana hiç bir katkı maddesi kullanmadan büyük emeklerle yetiştirdiği üzümler, pekmeze dönüştürülüyor. Sabah erken saatlerde bağa giden vatandaşlar, özenle topladıkları üzümleri araçlarla köye taşıyor. Daha sonra ocakların üzerinde kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli sürecin ardından pekmeze dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarını şenlendiriyor.

Kılavuz mezrasında topladığı üzümden pekmez yapan Sadullah Özer (65), ürettiği pekmezi sipariş üzerine bazı illere de gönderdiğini söyledi. Hizan pekmezinin karaciğer hastalıklarına, ağız yaralarına ve mide hastalıklarına da iyi geldiğini anlatan Özer, pekmezin payasadaki kilosunun 50 TL olduğunu söyledi.

300 KİLO ÜZÜMDEN 35 KİLO PEKMEZ ELDE EDİLİYOR

Özer, 'Bizim köyün bulunduğu bölge üzüm bağlarının bol olduğu bir yerdir. Dedemizden, babamızdan öğrendiğimiz bu yöntemle her yıl pekmez üretiyoruz. Pekmezin iki hammaddesi olan üzüm ve maya toprağı bu köyde bulunuyor. Bizler her yıl bu dönemde yamaçlarda oluşan bağlardaki üzümleri toplayarak köye getiriyoruz. Burada yaptığımız havuzlarda çizmelerle çiğneyerek suyunu çıkarıp posasını ayırıyoruz. Daha sonra çıkan şırayı büyük varillerde toprakla mayalıyoruz. 2-3 saat beklettiğimiz şırayı, altında ateş yaktığımız kazanlarda 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz. Üstüne çıkan köpükleri de alarak temiz ve berrak oluncaya kadar bekletiyoruz. 300 kilogram üzümden yaklaşık 35 kilogram pekmez elde ediyoruz. Buna hiç bir şekilde katkı maddesi girmediği için de doğal oluyor. Bölgede bütün vatandaşlarımızın tercihidir. Zaman zaman da batı illerine gönderiyoruz dedi.

BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'İN ÜZÜMLERİYLE YAPILAN PEKMEZ, KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ - Son Dakika
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