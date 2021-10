Son dakika haberleri! Bitlis'te 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

Bitlis'te 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatvan'da sık sık meydana gelen ölümlü kazalar nedeniyle halk arasında "Ölüm Kavşağı" diye anılan ilçe girişindeki kavşakta önceki gün tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise ağır şekilde yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ait ortaya çıkan görüntüler, katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıyan görüntülerde, Bitlis istikametinden Ahlat istikametine doğru giden tırın, Tatvan istikametinden Bitlis istikametine gitmekte olan aracı önüne katarak sürüklediği görülüyor. Görüntünün devamında tırın çarpmanın etkisiyle devrildiği görüntülere yansıyor.

