Bitlis'te 34 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 34 kilogram eroin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar esnasında durdurdukları bir araçta 60 parça halinde daralı ağırlığı 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edildi.

(Mücahit Tarlan-Vahit Olcay/İHA)