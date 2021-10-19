Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denetimlerde, 520 okul servis aracından 57'sine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 39 bin 546 lira idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, il genelinde 6 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım