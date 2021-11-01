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64 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı - Son Dakika

64 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

01.11.2021 20:14
64 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Bitlis'te 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 64 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 64 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontroller sırasında durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

??Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

64 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Minibüs, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 64 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı - Son Dakika


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