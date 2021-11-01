Bitlis'te bir minibüste 64 göçmen yakalandı - Son Dakika

- Bitlis'te bir minibüste 64 göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı faaliyeti yapan 6 şahıs ve 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şok yol kontrol uygulamasında bir minibüste 64 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Yol kontrol noktasında şok yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında iki minibüs ve dört otomobil içerisinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 64 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüsü Bitlis C. Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 64 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.