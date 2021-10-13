Bitlis'te, göçmen kaçakçısı 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, çeşitli tarihlerde yakalanan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentte çeşitli tarihlerde yakalanan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, 2 gün önce polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., F.B., B.S., E.A., S.K. ve İ.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.