Biyolojik Mücadele Laboratuvarı Samsun'da kuruldu - Son Dakika

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü(KTAE) bünyesinde, DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi) ve KİB (Karadeniz İhracatçı Birlikleri) tarafından yapım ve donatımı gerçekleştirilen laboratuvarda kahverengi kokarca ile yapılacak mücadele doğal parazitör olarak kullanılacak ve samuray arıcığı olarak da adlandırılan yararlı böceğin üretimi ve çoğaltılması gerçekleştirilecek.

KTAE Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, zararlı ile doğal yoldan mücadele gerektiğini, bunun için de kahverengi kokarcanın yumurta parazitoiti olan yararlı böceğin laboratuvarda üretim ve çoğaltılmasının yapılarak olumsuz etki yaşanan alanlar başta olmak üzere fındık bahçelerine salınacağını söyledi.

Yakında hizmete girecek laboratuvarda yapılacak çalışmaların da ele alınacağı panel 22 Ekim Cuma günü KTAE'de yapılacak.

Maderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan'ın yapacağı panelde Doç. Dr. Kibar Ak, zararlının fındık bölgesindeki son durumu hakkında bilgi verecek. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Türkiye'de zararlı böceklerle yapılan mücadeleyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer ise kahverengi kokarca ile ilgili bugüne kadarki çalışmaları anlatacak.