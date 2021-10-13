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Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

13.10.2021 11:10
Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yeni mağazasında hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yeni mağazasında hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'da toplam 5 mağazası bulunan Bizim Toptan, Menteşe ilçesinde yeni adresinde, daha modern ve yeni tasarımlı mağazasıyla müşterilerine hizmet veriyor.

Dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan "Tıkla Gel Al" dijital sipariş hizmetini Menteşe'deki yeni mağazasında da kullanıma sunan Bizim Toptan, bu sayede müşterilerine daha hızlı ve konforlu bir alışveriş imkanı sağlıyor.

Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da Menteşe mağazasını merkez alarak kurumsal müşteriler, restoran ve oteller ile akaryakıt istasyonu marketleri gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, şunları kaydetti:

"Bizim Toptan olarak Türkiye genelinde 70 ilde 173 satış noktamızda ülkemiz için katma değer yaratmaya, ticaretin, tedarikçilerin ve müşterimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hem yeni mağazalar açarak hem de var olan mağazalarımızdan ihtiyaç duyulanları yenileyerek ülke çapında yaygınlığımızı ve hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Yeni adresine taşıdığımız mağazamızla da müşterilerimize sunduğumuz kesintisiz, güvenilir ve konforlu hizmeti Menteşe'de de sürdüreceğiz."

Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı
Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı
Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı

Togo Cumhuriyeti, Bizim Toptan, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bizim Toptan Muğla'daki yeni adresinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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