Blinken'ın İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim planına sert tepki gösterdiği ileri sürüldü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefon görüşmesinin gergin geçtiği, İsrail yönetiminin Batı Şeria'da 3 bin konutluk yeni yasa dışı yerleşim yeri inşasına sert tepki gösterdiği iddia edildi.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin Batı Şeria'nın derinliklerinde 3 bin yeni konut inşasına onay vermesinin Washington-Tel Aviv hattında büyük gerilime neden olduğu ileri sürüldü.

Blinken'ın salı günü Gantz'ı arayarak yeni yerleşim planının Batı Şeria'nın derinliklerinde olması ve bu kapsamda inşası planlanan konut sayısının kabul edilemez olduğunu belirttiği iddia edildi.

Gergin geçen görüşmede Gantz'ın ise inşa edilecek konut sayısını indirmek için Savunma Bakanlığı Komitesinde elinden geleni yaptığını söylediği öne sürüldü.

Gantz'ın ayrıca Batı Şeria'nın İsrail işgali altındaki bölgelerde Filistinliler için 1300 konut inşa edilmesine de olanak tanıdıklarını ve bunun son 10 yılda bir ilk olduğunu söylediği iddia edildi.

Blinken'a siyasi rakipleri tarafından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğü ve Batı Şeria'da yaşayan 4 bin Filistinliye yasal statü verdiği için eleştirildiğini söylediği belirtilen Gantz'ın aynı zamanda, yerleşimciler konusundaki anlaşmazlığa rağmen, yeni İsrail hükümetinin amacının Filistin Yönetimini güçlendirmek ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yaşamlarını iyileştirmek olduğunu ifade ettiği ileri sürüldü.

ABD'nin yasa dışı yerleşim konusunda ilk kez bu kadar sert tepki verdiğini belirten İsrailli bir yetkilinin, "ABD bu sefer bize sarı kart gösterdi." ifadesini kullandığı iddasında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ağustosta Washington'u ziyaret etmeden önce bir Savunma Bakanlığı Komitesinin yeni konut inşasını onaylayacağını ummuştu ancak komite bunu geçirmemişti ve Biden'ın, Washington'da yasa dışı yerleşimler konusunda itidal göstermesi için Bennett'e baskı yaptığı ileri sürülmüştü.

Geçen hafta Savunma Bakanlığı, komitenin önceden planlanandan daha fazla konut inşasını onaylamak için toplanacağını duyurmuş ve ABD buna sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı adımlara ve yeni yerleşim planlarına karşı olduğunu ifade etmişti.