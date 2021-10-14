Üye Girişi
BM: 1970-2019 diliminde afetler beş katına çıktı - Son Dakika

BM: 1970-2019 diliminde afetler beş katına çıktı

14.10.2021 13:43
BM: 1970-2019 diliminde afetler beş katına çıktı

Birleşmiş Milletler'in hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın raporuna göre, 1970-2019 diliminde dünya çapında hava ve iklim bağlantılı felaketler beş kat arttı.

Birleşmiş Milletler'in hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın raporuna göre, 1970-2019 diliminde dünya çapında hava ve iklim bağlantılı felaketler beş kat arttı.Birleşmiş Milletler'in (BM), hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın bugün açıkladığı rapora göre, 1970-2019 zaman diliminde dünya çapında hava ve iklim bağlantılı felaketlerde büyük artış kaydedildi. Teşkilat'ın Cenevre'deki merkezinde kamuoyuna sunulan rapora göre, 1970 ile 2019 arasında doğal afetler beşe katlandı. Bu afetler sebebiyle oluşan zararlar ise yedi kat artış kaydetti. Öte yandan, söz konusu olumsuz gelişmelere rağmen, kurulan erken uyarı sistemleri sayesinde meydana gelen afetlerdeki can kaybı azaldı.

Raporun sunumunda bir konuşma yapan BM'nin Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava, iklim ve sularla bağlantılı aşırı hava muhalefetlerinin arttığını ve kötüleştiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

1970-2019 diliminde 11 binden fazla hava, iklim ve su bağlantılı doğal afet

Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın topladığı verilere göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla hava, iklim ve su bağlantılı doğal afet kayıtlara geçti. Bu afetlerde 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Kayda geçen bu afetlerde oluşan zararın ise yaklaşık 3 trilyon 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı, ortalama olarak 1970'ten bu yana her gün fırtına, sel, kuraklık veya aşırı sıcak hava gibi bir felaket yaşandığını haber veriyor. Raporda, bütün bu afetlerden dolayı günde ortalama olarak 115 insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yine bu doğal afetlerin yol açtığı günlük maddi zararın da 202 milyon dolar olduğu rapor ediliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da söz konusu hava, iklim ve sular bağlantılı muhalefetlerde hayatını kaybeden insanların yüzde 91'den fazlasının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı. Can kaybına en çok neden olan hava muhalefetinin de yaklaşık 650 bin ölüm ile kuraklıklar sonucu meydana geldiği vurgulanıyor. Raporda, hava muhalefetleri yüzünden ölen insan sayısı 577 bin, seller nedeniyle 59 bin, aşırı hava dereceleri nedeniyle de 56 bin kişinin öldüğü aktarılıyor.

Erken uyarı sistemleri hayat kurtarıyor

Rapora göre kurulan erken uyarı sistemleri sayesinde 1970-2019 zaman diliminde doğal afetlerde yaşanan can kayıplarının azaltılmasında ilerleme kaydedildi. 1970'lerde hava, iklim ve sular bağlantılı felaketlerdeki can kaybı senede 50 binin üzerindeyken 2010'larda bu rakamın 20 binlere düşürülmesi sağlanabildi. Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Taalas, "Erken uyarı sistemleri şimdiye kadar olduğundan daha iyi biçimde hayat kurtarma imkanına sahip olmamızı sağladı" diye konuşuyor.

BM'nin bir kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı, kaydedilen iyileşmeye rağmen yapılması gereken daha çok iş olduğunu, nitekim üye 193 ülkeden sadece yarısında erken uyarı sistemleri kurulduğunu hatırlatıyor. Bu arada Teşkilat, hava, su ve yağış gözlemi ve veri toplanmasına dair Afrika ile Güney Amerika'nın bir kısmı ile Karibik ile Pasifik bölgelerinde açıklar bulunduğunu da vurgulayarak, çıkarılan raporlarda buralara dair bilgiler konusunda alınması gereken yol olduğuna işaret ediyor.

Erken uyarı hayat kurtarıyor ama zararı engelleyemiyor

BM'ye bağlı teşkilat, erken uyarı sistemleri sayesinde insan hayatı kurtarma konusunda yol alınıp, ilerleme kaydedilirken tehdit altındaki bölgelerin korunması veya ekonomik zararın oluşmasının önüne geçilemediğine de dikkat çekiyor. Buna göre 2010-2019 döneminde günde ortalama 383 milyon dolar maddi zarar oluştuğu ve bu miktarın 1970'li yıllarla karşılaştırıldığında yedi kat artış demek olduğu belirtildi. 1970'lerde hava, iklim ve sularla bağlantılı doğal afetler nedeniyle oluşan günlük maddi zararın 49 milyon civarında olduğu vurgulanırken, erken uyarı sistemi ile can kaybının azaltılmasına karşı, oluşan maddi zararın katlanarak arttığı kaydedildi.

Yine Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın raporuna göre, doğal afetler arasında en yüksek maddi zarara yol açan felaketler kasırgalar. Tarihte en çok zarara yol açan on kasırgadan üçünün 2017 yılında yaşandığı bildiriliyor. Bunlardan birinci sırada 97 milyar dolar zararla "Harvey", yaklaşık 70 milyar dolar zararla "Maria" ve yaklaşık 60 milyar dolar ile "Irma" yer alıyor.

AFP/ ETO,ET

(c)

BM: 1970-2019 diliminde afetler beş katına çıktı

Birleşmiş Milletler, Meteoroloji, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel BM: 1970-2019 diliminde afetler beş katına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi 13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor

Son Dakika Haberleri
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti         
13:38
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Bir aile paramparça! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
11:02
Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamı için 1.5 milyon TL fidye aldılar Dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamı için 1.5 milyon TL fidye aldılar         
10:52
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 13:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: BM: 1970-2019 diliminde afetler beş katına çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement