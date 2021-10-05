BM: "Afganistan'da 14 milyon kişinin gıda güvenliği yok" - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 14 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığı, yetersiz beslenme ve gıda sıkıntısının ülke geneline yayıldığı uyarısında bulundu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Hervé Ludovic de Lys ile Dünya Gıda Programı Afganistan Temsilcisi Mary-Ellen McGroarty, Herat kentine iki günlük ziyaretlerinin ardından ülkedeki yetersiz beslenme sorunun ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

BM yetkilileri, kış yaklaşırken Afgan ailelere temiz içme suyu, gıda ve sağlık hizmetleri ulaştırmak için zamana karşı yarıştıklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise Afganistan'da 14 milyon kişinin gıda güvenliğinin bulunmadığını, yaklaşık 3,2 milyon çocuğun ise bu yıl sonuna kadar yetersiz beslenmeye maruz kalma riskinin bulunduğunu söyledi.

Dujarric, yetersiz beslenme ve gıda sıkıntısının ülke geneline yayıldığı uyarısını yaparak, Afganistan'da yıl sonuna kadar 11 milyon kişiye yardım ulaştırabilmek için gereken 606 milyon doların sadece yüzde 35'inin toplanabildiğini belirtti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.