BM, Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, korkunç saldırının en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilerek, bunun ülkede bir hafta içinde dini kurumlara yapılan üçüncü saldırı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, dinlerini özgürce yaşama hakkını kullanan sivilleri kasten hedef alan saldırıların, temel insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.