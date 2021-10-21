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BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim" çağrısı - Son Dakika

BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim" çağrısı

21.10.2021 22:30
BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülke, Birleşmiş Milletler'de (BM) Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye derhal ve...

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülke, Birleşmiş Milletler'de (BM) Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye derhal ve engelsiz ziyaretine izin vermesi" çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulunun insan hakları konularını ele alan 3. Komitesi'nde, 43 ülke ortak açıklama yaparak Sincan'daki insan hakları ihlallerinden endişe duyduğunu bildirdi.

Güvenilir raporların 1 milyondan fazla kişinin keyfi gözaltına alındığı "siyasi eğitim" kamplarının varlığına işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada; işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, çocukların zorla ailelerinden ayrıldığını belgeleyen raporların sayısının da arttığı ifade edildi.

Uygurların ve diğer azınlıkların orantısız şekilde gözetlenmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye derhal ve engelsiz ziyarete izin vermesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı da yapıldı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin hükümeti söz konusu suçlamaları reddediyor ve BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebine müsaade etmiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim" çağrısı - Son Dakika
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